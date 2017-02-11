Эрик Бикфалви: «Урал» заслужил более высокое место в турнирной таблице»

Новичок «Урала» Эрик Бикфалви поделился впечатлениями от перехода в российскую команду.

В конце января румынский полузащитник подписал контракт с «Уралом» на 2,5 года. Последним его клубом была «Томь», за которую он провел 15 матчей и забил три гола. «Урал» после 17 игр в первой части чемпионата России занимает 13-е место.

«Я был рад перейти в «Урал», все ребята здесь замечательные. Я быстро вписался в коллектив. Я действительно считаю, что у «Урала» отличная команда, я надеюсь мы сможем доказать это и в чемпионате, и в Кубке россии. Старт сезона, может быть, получился и не самым лучшим, но уверен, что «Урал» заслужил более высокое место в турнирной таблице», - цитирует Бикфалви «Р-Спорт».