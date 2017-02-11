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Рияд Марез: Мы уверены в том, что «Лестер» останется в АПЛ

Источник:  ESPNКомментарии

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез надеется на то, что команда сможет избежать вылета в низший дивизион по итогам сезона.

- Нас ждет важнейший матч против «Суонси». Обе команды идут в нижней части таблицы, и мы должны набрать очки.

Сейчас у «Лестера» неудачный период, мы должны вернуть свою игру. Мы знаем, что у нас команда высокого уровня и понимаем, что если отнесемся к делу должным образом, сохраним прописку в премьер-лиге.

Мы уверены в себе. Просто нужно продолжать усердно работать. Нужно сконцентрироваться на оставшихся 14 матчах, чтобы решить главную задачу.

Нужно обезопасить себя от вылета за пять туров до конца. Не хотим мучиться с этим до самого конца, – заявил Марез.

Действующие чемпионы Англии занимают лишь 16-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.

Матч

Суонси - Лестер Сити

Место и дата

12 февраля 19:00, Либерти, Онлайн-трансляция


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