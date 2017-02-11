Рияд Марез: Мы уверены в том, что «Лестер» останется в АПЛ
Полузащитник «Лестера» Рияд Марез надеется на то, что команда сможет избежать вылета в низший дивизион по итогам сезона.
- Нас ждет важнейший матч против «Суонси». Обе команды идут в нижней части таблицы, и мы должны набрать очки.
Сейчас у «Лестера» неудачный период, мы должны вернуть свою игру. Мы знаем, что у нас команда высокого уровня и понимаем, что если отнесемся к делу должным образом, сохраним прописку в премьер-лиге.
Мы уверены в себе. Просто нужно продолжать усердно
работать. Нужно сконцентрироваться на оставшихся 14 матчах, чтобы решить главную задачу.
Нужно обезопасить себя от вылета за пять туров до конца. Не хотим мучиться с этим до самого конца, – заявил Марез.
Действующие чемпионы Англии занимают лишь 16-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.
Матч
Место и дата
12 февраля 19:00, Либерти, Онлайн-трансляция