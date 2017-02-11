Сорокин будет защитать ворота сборной России в матче со Швецией
Илья Сорокин будет защищать ворота сборной России во втором матче Шведских игр против хозяев турнира, сообщил тренер вратарей национальной команды Рашит Давыдов.
Напомним, в четверг россияне со счетом 2:1 обыграли финнов в первом матче турнира в Петербурге. Ворота российской команды тогда защищал Игорь Шестеркин.
«Илья Сорокин будет защищать ворота сборной России в матче против шведов», - сказал Давыдов.
По его словам, вторым вратарем на матч будет заявлен Илья Самсонов.
Игра в Гетеборге начнется сегодня в 17:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
11 февраля 17:30, Скандинавиум, Онлайн-трансляция
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