Федор Малыхин: Морально и физически «Ак Барс» готов к плей-офф
Нападающий «Ак Барса» Федор Малыхин рассказал о состоянии команды в преддверии матчей за Кубок Гагарина.
Напомним, казанцы занимают третье место в таблице Восточной конференции, уже обеспечив себе место в плей-офф.
«Состояние нормальное, рабочее. Была пауза в чемпионате, мы передохнули, было время подготовиться и поработать над какими моментами. Морально и физически готовы к плей-офф. Впереди три матча чемпионата, но думаем уже о плей-офф. Через эти игры нужно окончательно подготовиться к плей-офф, исправить какие-то нюансы», - цитирует Малыхина «Р-Спорт».
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