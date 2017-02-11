Мартен Фуркад: Хочу быть уверен, что наш вид спорта - чист. Не буду отрекаться от своего мнения

10-кратный чемпион мира Мартен Фуркад намерен продолжать бороться с допингом в мировом биатлоне.

- Я понимаю, что некоторые мои слова могут вызвать ответную реакцию людей, и не всегда положительную, но я так устроен, что просто не могу молчать. Если меня что-то тревожит и беспокоит, то мне необходимо об этом сказать.

Я хочу быть уверен в том, что мой любимый вид спорта чист, и не буду отрекаться от своего мнения. Но в ближайшие дни я буду полностью сконцентрирован на чемпионате мира и постараюсь не обращать внимания на все остальное, — цитирует Фуркада L'Equipe.

Сегодня на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене состоится мужская спринтерская гонка. Ее начало - в 16:45 по Москве.

Ранее Мартен Фуркад сделал ряд критических замечаний в адрес российского биатлониста Александра Логинова, отбывшего дисквалификацию за применение эритропоэтина.

