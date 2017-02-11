Александр Тукманов: Долг «Торпедо» практически весь погашен

Президент московского «Торпедо» Александр Тукманов сообщил о ситуации с выплатой задолженностей в клубе.

В марте 2016 года долг «Торпедо», по словам Тукманова, составлял 250 миллионов рублей.

«Долг команды практически весь погашен, остались копейки по сравнению с тем, что было. Думаю, что на следующей неделе, или максимум к возобновлению первенства, полностью рассчитаемся. Задолженность перед игроками и тренерским штабом также отсутствует, все идет стабильно и в рабочем режиме. Поэтому весеннюю часть начнем без долгов», - цитирует Тукманова ТАСС.

На текущий момент «Торпедо» занимает четвертое место в турнирной таблице ПФЛ в зоне «Центр».