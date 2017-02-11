Юрген Клопп: «Ливерпуль» не может стать чемпионом, но может выиграть 14 оставшихся матчей

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поставил перед своей командой сверхзадачу на оставшуюся часть сезона.

- Я несу ответственность за все. Но я не сижу дома, не купаюсь в жалости к самому себе.

Знаю, что я сделал и знаю, что сделал это, потому что был уверен в том, что это правильно. Знаю, что многие критиковали меня, и это вполне нормально. Мы должны признать, что не можем стать чемпионами в этом сезоне, но есть другие цели, которых мы можем добиться. Второе место – Святой Грааль, и мы должны занять его.



У нас в команде есть лидеры. Это вполне возможно – выиграть оставшиеся 14 матчей. Я знаю это, и мои игроки знают. Я сказал им об этом, и они меня услышали, - заявил Клопп.

Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом» в матче 25-го тура АПЛ.