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Юрген Клопп: «Ливерпуль» не может стать чемпионом, но может выиграть 14 оставшихся матчей

Источник:  The Liverpool EchoКомментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поставил перед своей командой сверхзадачу на оставшуюся часть сезона.

- Я несу ответственность за все. Но я не сижу дома, не купаюсь в жалости к самому себе.

Знаю, что я сделал и знаю, что сделал это, потому что был уверен в том, что это правильно. Знаю, что многие критиковали меня, и это вполне нормально. Мы должны признать, что не можем стать чемпионами в этом сезоне, но есть другие цели, которых мы можем добиться. Второе место – Святой Грааль, и мы должны занять его.

У нас в команде есть лидеры. Это вполне возможно – выиграть оставшиеся 14 матчей. Я знаю это, и мои игроки знают. Я сказал им об этом, и они меня услышали, - заявил Клопп.

Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом» в матче 25-го тура АПЛ.

Матч

Ливерпуль - Тоттенхэм

Место и дата

11 февраля 20:30, Энфилд, Текстовая трансляция


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