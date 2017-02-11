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Агент: «Спартак» и «Локомотив» интересуются Шандао

Источник:  ТАССКомментарии

Ролим Кармо, агент защитника «Анжи» Алешандре Шандао, сообщил, что в услугах игрока заинтересованы «Спартак» и «Локомотив».

«Я ищу варианты в России, например, «Локомотив» или «Спартак. Россия - очень хорошее место, и мы ждем предложений от других команд. Были письма и звонки из «Локомотива» и «Спартака». Шандао очень хороший игрок и на данный момент наш приоритет - «Спартак», и это тот футболист, который как раз нужен красно-белым», - цитирует Кармо ТАСС.

Напомним, в «Анжи», куда 28-летний бразилец перешел из «Кубани», Шандао выступает с лета 2016 года, всего сыграв за команду семь матчей.

В составе «Кубани» Шандао стал финалистом Кубка России - 2014/15.

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