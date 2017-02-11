Агент: Бечирая в «Динамо» все устраивает

Деян Радич, агент нападающего московского «Динамо» Фатоса Бечирая, рассказал, как игрок переживает непростую ситуацию в клубе.

Соглашение 28-летнего форварда сборной Черногории с «Динамо» рассчитано до лета 2019 года.

«Фатос очень доволен в «Динамо»; конечно, ситуация там развивается не лучшим образом, тем не менее, его все устраивает, - цитирует Радича ТАСС. - У него была пара предложений от иностранных клубов и летом, и этой зимой, но мы их даже не рассматривали. Он перевез жену, скоро она должна родить, поэтому дергаться сейчас он не хочет, он доволен и пока там и будет. В Москве ему все нравится, тут и до дома ему не далеко, всего пару часов самолетом».

Бечирай перешел в «Динамо» в феврале прошлого года, когда команда выступала в премьер-лиге. По итогам сезона бело-голубые вылетели в ФНЛ. Бечирай принял участие в 34 матчах команды и отметился семью голами.