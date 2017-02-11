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Менеджер Na’Vi по CS:GO: Я бы сказал, что мы больше LAN-команда, чем онлайн-команда

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Менеджер состава Natus Vincere по CS:GO Евгений «ugin» Ерофеев в интервью сайту организации поделился мнением о выступлении Astralis на ELEAGUE Major 2017, рассказал об отборах команды на IEM Katowice и о замене de_dust2 на de_inferno.

«Игроки Astralis, конечно, молодцы. Мне нравится, как они не боятся экспериментировать и всегда развиваются, и, судя по результату, им это удаётся. Но все же им много еще предстоит работать, чтобы доказать, что они сильнейшие. Не было их тотального доминирования над соперниками на этом турнире. И мы их могли обыграть, и поляки, конечно, тоже могли. Я скажу даже больше: в финале скорее проиграли поляки, чем победили датчане (я имею в виду решающую, третью, карту). 

Нам хорошо знакомо это чувство. Мы в прошлом году также часто допускали подобные ситуации. Поляки раньше времени почувствовали победу, как мне показалось, и поэтому расслабились. А датчане просто играли в свою игру, и тут нельзя не отметить отличные капитанские решения g1aive в последних, кажется, четырёх раундах. Он попросту «передумал» Virtus.pro и вырвал победу с помощью, конечно же, своих тиммейтов. В общем, вы сами всё видели...

Да, мы прошли отборы достаточно уверенно и легко. Это подтверждает то, что я говорил о нашей подготовке перед мажором. Мы просто провели работу над ошибками и двигаемся дальше. На сегодняшний день у нас есть игра. Я бы сказал, что мы больше LAN-команда, чем онлайн-команда. Насчет NiP — сейчас сложно что-то анализировать. Я всегда их уважал, и знаю, что они могут. Я лично всегда ожидаю от них качественной игры. Впрочем, в какой они сейчас форме, мне сложно сказать. Турнир покажет. 

Я спокойно отнёсся к данному нововведению. Для нас, в принципе, ничего сильно не поменялось. Мы любим эту карту. Мы на ней всегда играли, и играли весьма неплохо. Переделанная de_inferno лично мне нравится. Парни уже активно на ней тренируются.

Ближайший буткемп мы планируем в марте перед SL I-League. Не считая Dreamhack Las Vegas и IEM Katowice, киевский SL I-League как раз и станет нашим следующим турниром. Старт нового сезона ELEAGUE тоже не за горами. Ну а там уже и до следующего мажора недалеко!»

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