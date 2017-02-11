Вардан Погосян: С Петросяном дела сборной Армении пойдут в гору
Нападающий сборной Армении Вардан Погосян рассказал о причинах неудач команды в последнее время.
«Действительно, команда переживает не лучшие времена и практически не побеждала с конца того отборочного цикла. Сменилось много тренеров - наверное, это главная причина. Сейчас сборную возглавил Артур Петросян, имеющий опыт тренерской работы в «Цюрихе». У него была и успешная игровая карьера, он долго выступал за национальную команду. С приходом Петросяна нам наконец удалось одержать победу в квалификации ЧМ-2018: мы обыграли Черногорию (3:2). Он отлично адаптировался в команде, игрокам комфортно с ним работать. Уверен, теперь наши дела пойдут в гору», - цитирует игрока Lenta.Ru.
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