Вардан Погосян: С Петросяном дела сборной Армении пойдут в гору

Лучший арбитр ЧМ-2014 и ЧЕ-2016 Риццоли объявил, что не будет работать на ЧМ в России

Итальянский арбитр Никола Риццоли объявил о завершении международной карьеры и о том, что не будет работать на матчах чемпионата мира 2018 года в России.