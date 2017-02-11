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Уле Эйнар Бьорндален: Не хочу вставать на чью-то сторону в конфликте Фуркада и россиян

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Норвежец Уле Эйнар Бьорндален поделился своим мнением о конфликте Мартена Фуркада с российскими биатлонистами.

- Была очень эмоциональная гонка, в которой каждый хотел победить; по ее ходу произошло несколько спорных ситуаций, и так случилось, что между спортсменами произошел конфликт. Но я не хочу вставать ни на чью сторону в этой истории, поскольку считаю каждого из них своим другом.

Они являются великолепными спортсменами, я уважаю их обоих. Впереди нас ожидают хорошие гонки и, думаю, оба заинтересованы выступить в них удачно, - заявил Бьорндален.

Сегодня на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене состоится мужская спринтерская гонка. Ее начало - в 16:45 по Москве. Ранее Мартен Фуркад сделал ряд критических замечаний в адрес российского биатлониста Александра Логинова, отбывшего дисквалификацию за применение эритропоэтина.

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