Виктора Чанова похоронили в Киеве

Бывший вратарь киевского «Динамо» и сборной СССР Виктор Чанов похоронен на Байковом кладбище в Киеве, сообщает ТАСС.

Проститься с голкипером, который скончался на 58-м году жизни, пришли тысячи человек. Чанова похоронили рядом с легендарным советским тренером Валерием Лобановским.

Цвета «Динамо» голкипер защищал на протяжении восьми лет, сыграв более 200 матчей в чемпионате СССР за киевскую команду. За сборную СССР он провел 21 игру. Чанов - трехкратный чемпион страны, пять раз побеждал в Кубке СССР, а также становился обладателем Кубка кубков в 1986 году с «Динамо», обыгравшего в финале «Атлетико» (3:0).