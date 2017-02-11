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Виктора Чанова похоронили в Киеве

Источник:  ТАССКомментарии

Бывший вратарь киевского «Динамо» и сборной СССР Виктор Чанов похоронен на Байковом кладбище в Киеве, сообщает ТАСС.

Проститься с голкипером, который скончался на 58-м году жизни, пришли тысячи человек. Чанова похоронили рядом с легендарным советским тренером Валерием Лобановским.

Цвета «Динамо» голкипер защищал на протяжении восьми лет, сыграв более 200 матчей в чемпионате СССР за киевскую команду. За сборную СССР он провел 21 игру. Чанов - трехкратный чемпион страны, пять раз побеждал в Кубке СССР, а также становился обладателем Кубка кубков в 1986 году с «Динамо», обыгравшего в финале «Атлетико» (3:0). 

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