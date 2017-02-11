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Валерий Рейнгольд: Макеев не помощник «Спартаку»

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал перевод защитника «красно-белых» Евгения Макеева в «Спартак-2».

– Недавно «Спартак» отзаявил Евгения Макеева. Правильный шаг?
– Абсолютно. Он – не помощник «Спартаку». Может идти к своему другу Сергею Паршивлюку. Их время закончилось. Макеев – игрок ниже среднего, –  считает Валерий Леонидович.

Напомним, что Макеев в первой части сезона был заявлен за главную команду красно-белых, но из-за травмы колена провел всего 2 матча в РФПЛ.

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