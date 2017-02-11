СКА проиграл «Спартаку» в контрольном матче

СКА и «Спартак» провели контрольный матч в Новогорске, который завершился поражением армейцев по буллитам со счетом 3:4.

У петербургского клуба дубль сделал Евгений Кетов, еще один гол забил Никита Гусев. В составе красно-белых отличились Тим Стэплтон, Константин Глазачев и Денис Толпеко. В серии буллитов победу «Спартаку» принес Александр Васильев.

Напомним, команды возобновят выступления в регулярном чемпионате КХЛ 14 февраля очным матчем в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 19:30.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает первое место, имея в активе 131 очко после 57 игр. «Спартак», набравший 62 очка в 57 матчах, идет на 13-й позиции. Красно-белые лишились шансов на попадание в плей-офф.