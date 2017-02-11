Ариф Рагимов: Промоутеры должны работать с Liberty Media, чтобы улучшить Ф-1
Исполнительный директор
компании Baku City Circuit Ариф Рагимов считает, что промоутеры Гран-при Ф-1
должны объединиться и помочь новому владельцу коммерческих прав Liberty Media
сделать спорт лучше.
«Честно говоря, сейчас очень
сложно сказать, что именно произойдет. Новый менеджмент только-только приступил
к выполнению своих обязанностей. Потребуется время на то, чтобы они определили
для себя, что именно они хотят изменить и что необходимо внедрить в Ф1. Думаю,
что небольшие изменения мы увидим уже в этом году. Они будут внедряться
постепенно.
Что касается меня, то я еще не
общался с новым менеджментом. Считаю, было бы здорово организовать собрание
всех промоутеров, чтобы представить все потенциальные изменения, от которых
выиграли бы как промоутеры, так и спорт. Да, ассоциация промоутеров Ф1
существует, но мы так ни разу и не встречались для того, чтобы обсудить новые
возможности», - цитирует Рагимова Autosport.