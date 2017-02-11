Ариф Рагимов: Промоутеры должны работать с Liberty Media, чтобы улучшить Ф-1

Исполнительный директор компании Baku City Circuit Ариф Рагимов считает, что промоутеры Гран-при Ф-1 должны объединиться и помочь новому владельцу коммерческих прав Liberty Media сделать спорт лучше.

«Честно говоря, сейчас очень сложно сказать, что именно произойдет. Новый менеджмент только-только приступил к выполнению своих обязанностей. Потребуется время на то, чтобы они определили для себя, что именно они хотят изменить и что необходимо внедрить в Ф1. Думаю, что небольшие изменения мы увидим уже в этом году. Они будут внедряться постепенно.

Что касается меня, то я еще не общался с новым менеджментом. Считаю, было бы здорово организовать собрание всех промоутеров, чтобы представить все потенциальные изменения, от которых выиграли бы как промоутеры, так и спорт. Да, ассоциация промоутеров Ф1 существует, но мы так ни разу и не встречались для того, чтобы обсудить новые возможности», - цитирует Рагимова Autosport.