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Патрик Хед: Новые правила не приведут к уменьшению разрывов между командами

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Бывший технический директор «Уильямса» Патрик Хед сказал, что новый регламент не приведет к более равной борьбе между командами и пилотами в Формуле-1.

«Если кто-то думал, что эти правила имели целью сокращение разрывов, то у них камни вместо мозгов. Каждый раз, когда вы производите значительные изменения, преимущество всегда получают большие команды. Потому что у них больше ресурсов и больше возможностей, чтобы параллельно развивать нынешнюю машину и работать над проектом новой. 

Понятно, что когда у вас есть 750 работников или больше, против, скажем 300 у «Форс Индии», вы можете сделать больше. Идея, что эти изменения снизят разрывы – нонсенс», - цитирует Хеда Motorsport.com.

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