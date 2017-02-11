Патрик Хед: Новые правила не приведут к уменьшению разрывов между командами

Бывший технический директор «Уильямса» Патрик Хед сказал, что новый регламент не приведет к более равной борьбе между командами и пилотами в Формуле-1.

«Если кто-то думал, что эти правила имели целью сокращение разрывов, то у них камни вместо мозгов. Каждый раз, когда вы производите значительные изменения, преимущество всегда получают большие команды. Потому что у них больше ресурсов и больше возможностей, чтобы параллельно развивать нынешнюю машину и работать над проектом новой.

Понятно, что когда у вас есть 750 работников или больше, против, скажем 300 у «Форс Индии», вы можете сделать больше. Идея, что эти изменения снизят разрывы – нонсенс», - цитирует Хеда Motorsport.com.