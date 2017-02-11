Шоу-открытие нового стадиона в Петербурге организовано бесплатно

Советник губернатора Санкт-Петербурга, директор городского центра размещения рекламы Григорий Путинцев сообщил, что первое тестовое мероприятие на новом стадионе было организовано при помощи меценатов.

По словам Путинцева, центр размещения рекламы нашел меценатов, которые оплатили расходы на организацию мероприятия. Советник губернатора отказался называть имена меценатов, однако отметил, что они имеют отношение к спорту.

Напомним, первое тестовое мероприятие проходит на стадионе сегодня, 11 февраля. В 17:00 на арене начнется мотошоу, которое продлится час. Запуск зрителей начался в 15:00. На мероприятии планируют собрать около десяти тысяч посетителей.

Стадион на Крестовском острове примет матчи Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Первая официальная игра запланирована на 21 апреля 2017-го, в ней встретятся «Зенит» и «Урал».

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