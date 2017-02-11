Чехия разгромила Финляндию на Шведских играх
Сборная Чехии крупно обыграла команду Финляндии (7:1) на Шведских играх – третьем этапе Еврохоккейтура.
Встреча прошла сегодня в Гетеборге.
В составе победителей отличились Лукаш Радил (дважды), Михал Вондрка, Михал Бирнер, Лукаш Кашпар, Михал Ржепик и Петр Голик, у побежденных - Антти Эркиньюнтти.
Финны потерпели второе поражение на турнире, чехи одержали первую победу.
В воскресенье Чехия сыграет с Россией, а Финляндия - со Швецией.
Матч
Финляндия - Чехия - 1:7 (0:2, 0:2, 1:3)
Голы:
Радил (Кемпф, Коварж), 12:11 (0:1). Вондрка (Радил, Полашек), 14:25 (0:2). Бирнер 21:45 (0:3). Кашпар (Зогорна), 38:11 (0:4 - бол.). Эркинъюнтти 45:40 (1:4). Голик 48:47 (1:5). Голик 57:20 (1:6). Радил 59:10 (1:7).
Место и дата
11 февраля 14:00, Скандинавиум, Онлайн-трансляция
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