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Чехия разгромила Финляндию на Шведских играх

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная Чехии крупно обыграла команду Финляндии (7:1) на Шведских играх – третьем этапе Еврохоккейтура.

Встреча прошла сегодня в Гетеборге.

В составе победителей отличились Лукаш Радил (дважды), Михал Вондрка, Михал Бирнер, Лукаш Кашпар, Михал Ржепик и Петр Голик, у побежденных - Антти Эркиньюнтти.

Финны потерпели второе поражение на турнире, чехи одержали первую победу.

В воскресенье Чехия сыграет с Россией, а Финляндия - со Швецией.

Матч

Финляндия - Чехия - 1:7 (0:2, 0:2, 1:3)

Голы:

Радил (Кемпф, Коварж), 12:11 (0:1). Вондрка (Радил, Полашек), 14:25 (0:2). Бирнер 21:45 (0:3). Кашпар (Зогорна), 38:11 (0:4 - бол.). Эркинъюнтти 45:40 (1:4). Голик 48:47 (1:5). Голик 57:20 (1:6). Радил 59:10 (1:7).

Место и дата

11 февраля 14:00, Скандинавиум, Онлайн-трансляция

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