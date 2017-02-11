Чехия разгромила Финляндию на Шведских играх

Алексей Кручинин: Рад, что забил гол за сборную, в этот раз копаться в себе не буду

Нападающий Алексей Кручинин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы сборной России над Финляндией (2:1).