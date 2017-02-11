Рикко Гросс: В действиях Фуркада не было злого умысла

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс прокомментировал конфликт Мартена Фуркада и Александра Логинова. Он считает, что француз не сбивал российского спортсмена намеренно.

«Это была нормальная гоночная ситуация. В действиях Фуркада не было злого умысла. Мы должны сохранять спокойствие, обсудить ситуацию и решить все это дипломатично», - цитирует Гросса badische-zeitung.de.

Напомним, после окончания смешанной эстафеты Антон Шипулин, как и его партнер по сборной Александр Логинов, не пожал руку Мартену Фуркаду, а тот проигнорировал награждение команды из РФ. Все это случилось из-за того, что Мартен столкнулся с Логиновым во время гонки.

«Фуркад все сделал в пределах правил». Что говорят о поступке француза