Рикко Гросс: В действиях Фуркада не было злого умысла
Старший тренер мужской
сборной России по биатлону Рикко Гросс прокомментировал
конфликт Мартена Фуркада и Александра Логинова. Он считает, что француз не
сбивал российского спортсмена намеренно.
«Это была нормальная гоночная ситуация. В действиях Фуркада не было злого умысла. Мы должны сохранять
спокойствие, обсудить ситуацию и решить все это дипломатично», - цитирует Гросса badische-zeitung.de.
Напомним,
после окончания смешанной эстафеты Антон Шипулин, как и его партнер по сборной
Александр Логинов, не пожал руку Мартену Фуркаду, а тот проигнорировал
награждение команды из РФ. Все это случилось из-за того, что Мартен столкнулся
с Логиновым во время гонки.
«Фуркад все сделал в пределах правил». Что говорят о
поступке француза
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