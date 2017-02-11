Работы по устранению вибраций на стадионе в Петербурге завершены на 86 процентов

Главный инженер Департамента проектирования и строительства стадиона на Крестовском острове СПб ГКУ «Фонд капитального строительства» Петр Максаков рассказал о планах работ по устранению вибрации на выкатном поле арены.

По его словам, в течение следующих семи дней на поле завершат установки дополнительных устройств, а все работы по устранению вибрации закончат через 10-12 дней.

Напомним, в ноябре 2016-го стадион посетила рабочая группа ФИФА, которая отметила повышенный уровень вибрации выкатного поля.

Арена была введена в эксплуатацию 29 декабря. Все работы на стадионе завершатся 31 марта. Сегодня, 11 февраля, объект принимает первое тестовое мероприятие, второе состоится 22 февраля, и это будет рок-фестиваль. Первый официальный матч, в котором встретятся «Зенит» и «Урал», запланирован на 21 апреля.

Стадион примет игры Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.

«ОМОН вывозил гастарбайтеров пачками». Стадион в Петербурге изнутри (видео)

Фанаты «Зенита» посетили новый стадион и ничего не сломали (видео)