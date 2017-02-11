«Локомотив» на третьем сборе в Испании проведет четыре матча
«Локомотив» начал третий зимний сбор в Испании. Главный тренер команды Юрий Семин вызвал на него 27 футболистов, сообщается на официальном сайте железнодорожников.
Вратари: Илья Абаев, Маринато Гилерме, Антон
Коченков.
Защитники: Виталий Денисов, Неманья Пейчинович,
Тимофей Маргасов, Борис Ротенберг, Ведран Чорлука, Ренат Янбаев.
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Джефферсон Фарфан,
Игорь Денисов, Владислав Игнатьев, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Алексей
Миранчук, Антон Миранчук, Тарас Михалик, Дельвин Ндинга, Дмитрий Тарасов,
Мануэл Фернандеш, Амир Натхо .
Нападающие: Артем Галаджан, Михаил Лысов, Маркес Майкон, Игорь Портнягин, Петар Шкулетич.
На сборе «Локомотив» проведет четыре контрольных матча. Соперниками российского клуба станут испанский «Реал Баломпедика Линенсе» (14 февраля), китайские «Бэйцзин Гоань» и «Хэбэй Чайна Фортун» (18 февраля) и норвежский «Стремсгодсет» (22 февраля).