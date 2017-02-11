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«Локомотив» на третьем сборе в Испании проведет четыре матча

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

«Локомотив» начал третий зимний сбор в Испании. Главный тренер команды Юрий Семин вызвал на него 27 футболистов, сообщается на официальном сайте железнодорожников.

Вратари: Илья Абаев, Маринато Гилерме, Антон Коченков.

Защитники: Виталий Денисов, Неманья Пейчинович, Тимофей Маргасов, Борис Ротенберг, Ведран Чорлука, Ренат Янбаев.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Джефферсон Фарфан, Игорь Денисов, Владислав Игнатьев, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Тарас Михалик, Дельвин Ндинга, Дмитрий Тарасов, Мануэл Фернандеш, Амир Натхо .

Нападающие: Артем Галаджан, Михаил Лысов, Маркес Майкон, Игорь Портнягин, Петар Шкулетич.

На сборе «Локомотив» проведет четыре контрольных матча. Соперниками российского клуба станут испанский «Реал Баломпедика Линенсе» (14 февраля), китайские «Бэйцзин Гоань» и «Хэбэй Чайна Фортун» (18 февраля) и норвежский «Стремсгодсет» (22 февраля).

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