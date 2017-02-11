«Бетис» - «Валенсия». Хозяева вышли на поле в футболках с надписью «Мы все – Зозуля» (фото)

Перед матчем чемпионата Испании «Бетис» - «Валенсия» игроки хозяев вышли на поле в футболках, на которых было написано «Мы все – Зозуля». Так они поддержали своего партнера по клубу в ситуации с арендой в «Райо Вальекано».

Ранее стало известно, что игрок сборной Украины не сумел присоединиться к «Райо Вальекано», в который он перешел на правах аренды. Причиной тому послужило поведение фанатов мадридского клуба, которые потребовали от руководства не подписывать футболиста, который, по их мнению, поддерживает нацистов, что не соответствует философии клуба. Так как он уже был заявлен за три клуба в текущем сезоне («Днепр», «Бетис» и «Райо Вальекано»), он может играть только за «Райо» до 30 июня 2017 года. «Бетис» заявил, что до этого срока Роман формально является игроком «Райо Вальекано».