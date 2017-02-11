Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Финляндия1 : 7Чехия
Биатлон  Спринт. Мужчины
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Уотфорд
Футбол  Арсенал1 : 0Халл Сити
Хоккей  Швеция- : -Россия
Футбол  Ливерпуль- : -Тоттенхэм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Бетис» - «Валенсия». Хозяева вышли на поле в футболках с надписью «Мы все – Зозуля» (фото)

Источник:  Twitter.comКомментарии

Перед матчем чемпионата Испании «Бетис» - «Валенсия» игроки хозяев вышли на поле в футболках, на которых было написано «Мы все – Зозуля». Так они поддержали своего партнера по клубу в ситуации с арендой в «Райо Вальекано».

Ранее стало известно, что игрок сборной Украины не сумел присоединиться к  «Райо Вальекано», в который он перешел на правах аренды. Причиной тому послужило поведение фанатов мадридского клуба, которые потребовали от руководства не подписывать футболиста, который, по их мнению, поддерживает нацистов, что не соответствует философии клуба. Так как он уже был заявлен за три клуба в текущем сезоне («Днепр», «Бетис» и «Райо Вальекано»), он может играть только за «Райо» до 30 июня 2017 года. «Бетис» заявил, что до этого срока Роман формально является игроком «Райо Вальекано».

 


 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Фанаты «Баварии» и рассказ Виллиана. Обзор главных событий в европейском футболеФанаты «Баварии» и рассказ Виллиана. Обзор главных событий в европейском футболе«Советский спорт» собрал подборку самых ярких событий в европейском футболе за прошедшие пять дней.Луис Энрике: О силе «Алавеса» говорит то, что они обыграли «Барселону» в первом кругеГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча с «Алавесом» в 22-м туре чемпионата Испании.Примера. 22-й тур.»Алавес» примет «Барселону», «Реал» встретится с «Осасуной» и другие матчиВсе матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».Гол Ильярраменди принес победу «Реал Сосьедаду» в матче с «Эспаньолом»В матче 22-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» на своем поле проиграл «Реал Сосьедаду» со счетом 1:2.ВАДА волнуется. В испанском футболе уже год не проверяют на допингВАДА волнуется. В испанском футболе уже год не проверяют на допинг«Советский спорт» рассказывает о ситуации с антидопинговыми службами, которая сложилась в испанском футболе.«Порту» выкупит у «Атлетико» контракт Оливера ТорресаПолузащитник «Порту» Оливер Торрес, который выступал за клуб на правах аренды, подпишет с португальцами полноценный контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Хуан Мата: Де Хеа старается не думать о летнем трансферном окнеПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата рассказал о состоянии своего партнера по клубу Давида Де Хеа летом 2015 года, а также прокомментировал информацию о возвращении вратаря в Мадрид.Хиронимо Рульи: Моя цель – стать игроком основы в «Манчестер Сити»Голкипер «Реал Соьедад» Херонимо Рульи, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», поделился ожиданиями от переезда в АПЛ. Напомним, игрок пополнит ряды «горожан» грядущим летом. Сейчас он выступает за баскский клуб на правах аренды.Перекресток семи дорог: куда податься Обамеянгу летом?Перекресток семи дорог: куда податься Обамеянгу летом?«Советский спорт» порассуждал на тему возможного переезда форварда дортмундской «Боруссии».«Реал» хочет предложить Бензема новый контракт на улучшенных условияхРуководство «Реала» готово предложить новый контракт нападающему Кариму Бензема, сообщает AS.Рауль включил Роналду и Зидана в пятерку лучших игроков за всю историю «Реала»Бывший капитан мадридского «Реала» Рауль в эфире мексиканского телевидения назвал свою пятерку лучших футболистов в истории королевского клуба.Министр иностранных дел Украины: Случай Зозули? Это провокация со стороны РоссииМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал ситуацию вокруг форварда «Бетиса» Романа Зозули.Месси близок к подписанию нового контракта с «Барселоной»Хорхе Месси, отец нападающего Лионеля Месси, встретится сегодня в Каталонии с руководством «Барселоны» и обсудит вопрос продления контракта.Защитник «Атлетико» Годин из-за травмы выбыл на две неделиЗащитник «Атлетико» Диего Годин пропустит около двух недель из-за мышечного повреждения, полученного в ответном матче полуфинала Кубка Испании с «Барселоной» (1:1).Агент: Джеко в «Реале»? У него нет причин, чтобы что-то менятьФорвард «Ромы» Эдин Джеко не заинтересован в переходе в «Реал», заявил агент игрока Сильвано Мартина.«Барселона» и «Челси» поборются за игрока «Валенсии»Защитник «Валенсии» Жоау Канселу может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Yahoo Sports.«Реал» начал переговоры о переходе нападающего «Торино» Белотти«Реал» вступил в переговоры с «Торино» о переходе форварда итальянского клуба Андреа Белотти, сообщает Gazzetta dello Sport.Рафаэль Надаль: Мне бы хотелось стать президентом «Реала»Шестая ракетка мира Рафаэль Надаль заявил о своих амбициях в будущем войти в правление «Реала».Хотите сенсацию? Почему «Реал» не станет чемпиономХотите сенсацию? Почему «Реал» не станет чемпионом«ССФ» оценивает, насколько прочны позиции лидеров в пяти ведущих европейских чемпионатахНабиль Фекир: Из топ-чемпионатов предпочитаю испанский, но о переходе подумаю после окончания сезонаФорвард «Лиона» Набиль Фекир отметил, что он не против в будущем поиграть в Испании.
Главные новости
Биатлон
ЧМ. Хохфильцен. Мужской спринт. Онлайн
Футбол
«Локомотив» на третьем сборе в Испании проведет четыре матча
Биатлон
Рикко Гросс: В действиях Фуркада не было злого умысла
Хоккей
Чехия разгромила Финляндию на Шведских играх
Футбол
Валерий Рейнгольд: Макеев не помощник «Спартаку»
Футбол
Виктора Чанова похоронили в Киеве
Биатлон
Уле Эйнар Бьорндален: Не хочу вставать на чью-то сторону в конфликте Фуркада и россиян
Футбол
Агент: «Спартак» и «Локомотив» интересуются Шандао
Футбол
Юрген Клопп: «Ливерпуль» не может стать чемпионом, но может выиграть 14 оставшихся матчей
Футбол
Валерий Рейнгольд: Джано? Как футболист он не вырастет. Это его потолок
все новости
Валенсия
Валенсиякалендарьстатистика
Бетис
Бетискалендарьстатистика
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости