«Арсенал» обыграл «Халл Сити» благодаря дублю Санчеса

«Арсенал» дома взял верх над «Халл Сити» (2:0) в 25-м туре чемпионата Англии.

Счет на 34-й минуте открыл нападающий хозяев поля Алексис Санчес. Он же в компенсированное время с пенальти удвоил преимущество своей команды.

Лондонский клуб сравнялся по набранным очкам (50) с идущим вторым «Тоттенхэмом». Однако у «шпор» в запасе выездная игра с «Ливерпулем». У «тигров» на данный момент 20 баллов и 18-я строчка.

В следующем туре «Арсенал» 25 февраля сыграет на выезде с «Саутгемптоном», а «Халл Сити» в тот же день примет «Бернли».