«Арсенал» обыграл «Халл Сити» благодаря дублю Санчеса
«Арсенал» дома взял верх над «Халл Сити» (2:0) в 25-м туре чемпионата Англии.
Счет на 34-й минуте открыл нападающий хозяев поля Алексис Санчес. Он же в компенсированное время с пенальти удвоил преимущество своей команды.
Лондонский клуб сравнялся по набранным очкам (50) с идущим вторым «Тоттенхэмом». Однако у «шпор» в запасе выездная игра с «Ливерпулем». У «тигров» на данный момент 20 баллов и 18-я строчка.
В следующем туре «Арсенал» 25 февраля сыграет на выезде с «Саутгемптоном», а «Халл Сити» в тот же день примет «Бернли».
Матч
Арсенал - Халл Сити - 2:0 (1:0)
Голы
Санчес 34 (1:0). Санчес 90 (2:0 - пен.).
Состав
Арсенал: Чех, Бельерин, Гиббс, Мустафи, Косьельни, Коклен, Окслейд-Чемберлен (Перес, 82), Озил, Айвоби (Уэлбек, 82), Уолкотт (Эль-Ненни, 69), Санчес
Халл Сити: Якупович, Магуайр, Раноккиа, Эль Абделлауэ (Аль-Мухаммади, 66), Робертсон, Гросицки (Эвандро, 60), Клукас, Маркович, Н'Диай, Хаддлстоун (Диоманде, 78), Ниасс
Предупреждения:
Уолкотт, 53; Гиббс, 55; Санчес, 76 - Раноккиа, 70
Удаления:
нет - Клукас, 90
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
11 февраля 15:30, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция