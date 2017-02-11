Михаил Кержаков: Уход в «Оренбург» - исключительно мой выбор
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков объяснил мотивы своего перехода в «Оренбург» на правах аренды.
О том, что уральский клуб арендовал Кержакова, было официально объявлено в пятницу.
- Скажу сразу: это исключительно мое решение, мой выбор, - сказал голкипер, - никто меня никуда не отправлял, никаких разногласий с тренерским штабом «Зенита» у меня не возникало. Я хотел играть - вот моя главная мотивация.
- Вы сообщили Луческу об уходе на сборе в Испании?
- Да, подошел и сказал, что хотел бы регулярно получать игровую практику. Появился вариант с «Оренбургом», прошу меня отпустить.
- Луческу не отговаривал?
- Главный тренер сказал, что если я хочу, то могу остаться. Но своего мнения я не изменил.
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