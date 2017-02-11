Швеция – Россия. Антипин не попал в заявку на матч
Тренерский штаб сборной России объявил заявку команды на второй матч «Шведских игр» против сборной Швеции.
Ворота будет защищать Илья Сорокин, запасным вратарем заявлен Илья Самсонов.
Первое звено: Береглазов – Любушкин, Голышев – Ткачев – Капризов;
Второе звено: Мусин, Шумаков – Шалунов – Санников – Окулов;
Третье звено: Арзамасцев – Яруллин, Кручинин – Светлаков – Мамин;
Четвертое звено: Рыков – Осипов, Федоров – Прохоркин – Карпов.
Вне заявки остались голкипер Игорь Шестеркин и защитник Виктор Антипин, который из-за болезни пропустил матч со сборной Финляндии (2:1). Защитник Владислав Гавриков покинул расположение команды до отъезда в Швецию из-за травмы.
Напомним, встреча сборных Швеции и России пройдет в Гетеборге и начнется в 17:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Швеция - Россия - 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Капризов (Голышев), 14:00 (0:1 - бол.). Фантенберг (Бергстрем), 16:22 (1:1 - бол.). Карпов (Рыков, Мусин), 16:27 (1:2).
Место и дата
11 февраля 17:30, Скандинавиум, Онлайн-трансляция