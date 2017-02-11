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Швеция – Россия. Антипин не попал в заявку на матч

Источник:  ФХРКомментарии

Тренерский штаб сборной России объявил заявку команды на второй матч «Шведских игр» против сборной Швеции.

Ворота будет защищать Илья Сорокин, запасным вратарем заявлен Илья Самсонов.

Первое звено: Береглазов – Любушкин, Голышев – Ткачев – Капризов;

Второе звено: Мусин, Шумаков – Шалунов – Санников – Окулов;

Третье звено: Арзамасцев – Яруллин, Кручинин – Светлаков – Мамин;

Четвертое звено: Рыков – Осипов, Федоров – Прохоркин – Карпов.

Вне заявки остались голкипер Игорь Шестеркин и защитник Виктор Антипин, который из-за болезни пропустил матч со сборной Финляндии (2:1). Защитник Владислав Гавриков покинул расположение команды до отъезда в Швецию из-за травмы.

Напомним, встреча сборных Швеции и России пройдет в Гетеборге и начнется в 17:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Матч

Швеция - Россия - 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Капризов (Голышев), 14:00 (0:1 - бол.). Фантенберг (Бергстрем), 16:22 (1:1 - бол.). Карпов (Рыков, Мусин), 16:27 (1:2).

Место и дата

11 февраля 17:30, Скандинавиум, Онлайн-трансляция

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