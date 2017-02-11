Ирина Старых: Встречаю косые взгляды, но они мне неинтересны

Российская биатлонистка Ирина Старых рассказала, как ее коллеги встретили ее возвращение после дисквалификации.

- Вы верили, что после дисквалификации сможете вернуться в сборную России?

- Я поставила перед собой цель сначала попасть на чемпионат Европы. После трехлетнего перерыва, не представляла, на каком уровне я буду находиться. Конечно, мечтала о чемпионате мира, но это было чем-то невероятным. В мыслях представляла, как выйду на старт в Хохфильцене, но поверить в это не могла. После удачного выступления на чемпионате Европы закралась мысль о попадании в основную сборную.

- Негативная ситуация вокруг российского биатлона не отвлекает?

- Я не обращаю на это внимания. Со стороны соперниц какого-то негатива к себе я не ощущаю. Да, встречаю косые взгляды, но мне они неинтересны. После финиша я поздравила немку Лауру Дальмайер со вторым местом. Она меня нормально поприветствовала. Габриэлу Коукалову после победы я не встретила, - приводит слова Старых «Тюменская арена».

Напомним, 16 июля 2014 года IBU объявил о том, что Ирина Старых дисквалифицирована на два года, начиная с 23 декабря 2013 года. 10 июля 2015 года срок дисквалификации решением IBU был увеличен до трех лет