Ирина Старых: Встречаю косые взгляды, но они мне неинтересны
Российская биатлонистка Ирина Старых рассказала, как ее
коллеги встретили ее возвращение после дисквалификации.
- Вы верили, что после
дисквалификации сможете вернуться в сборную России?
- Я поставила перед собой цель сначала попасть
на чемпионат Европы. После трехлетнего перерыва, не представляла, на каком
уровне я буду находиться. Конечно, мечтала о чемпионате мира, но это было
чем-то невероятным. В мыслях представляла, как выйду на старт в Хохфильцене, но
поверить в это не могла. После удачного выступления на чемпионате Европы
закралась мысль о попадании в основную сборную.
- Негативная ситуация
вокруг российского биатлона не отвлекает?
- Я не обращаю на это
внимания. Со стороны соперниц какого-то негатива к себе я не ощущаю. Да,
встречаю косые взгляды, но мне они неинтересны. После финиша я поздравила немку
Лауру Дальмайер со вторым местом. Она меня нормально поприветствовала. Габриэлу
Коукалову после победы я не встретила, - приводит слова Старых «Тюменская арена».