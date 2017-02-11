На матчи ЧМ-2017 продано более 50% билетов

Президент оргкомитета чемпионата мира по хоккею 2017 года Франц Райндл рассказал, как идет реализация билетов на турнир.

Чемпионат пройдет с 5 по 21 мая в Кельне на «Ланксесс-Арене» (18,5 тысячи зрителей) и в Париже во дворце спорта в Берси (14,5 тысячи). Сборная России проведет все матчи группового этапа в Германии.

«Суммарно игры чемпионата мира могут посетить 886 тысяч зрителей. Это рекордная вместимость в истории турнира. На данный момент мы продали уже более пятидесяти процентов билетов, они проданы или просто уже не доступны на данный момент. Но мы по-прежнему не думаем о рекорде, цель – 600 тысяч зрителей», - цитирует Райндла «Р-Спорт».

Общий рекорд посещаемости чемпионатов мира принадлежит Праге и Остраве, матчи турнира в 2015 году посетили 741 690 зрителей.