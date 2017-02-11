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Н’Голо Канте: В «Лестере» мы не знали, победим ли. В «Челси» все по-другому, это клуб чемпионов

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте сравнил нынешнее положение команды в таблице с лидерством «Лестера», за который он выступал в прошлом сезоне.

«В прошлом сезоне на этом этапе мы были на первой строчке, но мы не знали, победим ли, потому что в затылок дышало много команд-соперников.

Тут, в «Челси», все по-другому. Это клуб чемпионов. Мы хотим все выиграть и всегда быть первыми. Это не что-то особенное, мы стараемся побеждать в каждом матче.

В «Челси» 80-90% игроков уже что-то выигрывали с «синими» или в других клубах. И заметно, что люди не витают в облаках и не почивают на лаврах, потому что ничего еще не решено», – приводит слова Канте официальный сайт клуба.

Напомним, после 24 туров «Челси» опережает ближайшего преследователя – «Тоттенхэм» – на девять очков.

В воскресенье в 25-м туре «Челси» сыграет в гостях с «Бернли».

Матч

Бёрнли - Челси

Место и дата

12 февраля 16:30, Терф Мур, Онлайн-трансляция

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