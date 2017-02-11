Китайский «Хэнань Цзянье» ведет переговоры с «Краснодаром» о переходе Ари

Форвард «Краснодара» Ари может продолжить карьеру в Китае. Им интересуется один из клубов китайского чемпионата.

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, «Хэнань Цзянье» ведет переговоры о переходе бразильца. «Китайский клуб «Хэнань Цзянье» заинтересован в приобретении Ари, сейчас начались переговоры между клубами», - сказал источник.

В текущем сезоне 31-летний Ари провел 19 матчей за «Краснодар» и забил семь мячей при семи голевых передачах.

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