Китайский «Хэнань Цзянье» ведет переговоры с «Краснодаром» о переходе Ари
Форвард «Краснодара» Ари
может продолжить карьеру в Китае. Им интересуется один из клубов китайского
чемпионата.
Как сообщает «Р-Спорт» со
ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, «Хэнань Цзянье» ведет
переговоры о переходе бразильца. «Китайский клуб «Хэнань Цзянье» заинтересован
в приобретении Ари, сейчас начались переговоры между клубами», - сказал
источник.
В текущем сезоне 31-летний Ари провел 19 матчей за «Краснодар» и забил семь мячей при семи голевых передачах.
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