Ринат Билялетдинов: Мне было бы интересно поработать в юрмальском «Спартаке»
Российский специалист Ринат Билялетдинов рассказал, как идут его переговоры с юрмальским «Спартаком».
На этой неделе СМИ сообщили, что 59-летний тренер может возглавить латвийский клуб.
«Переговоры пока еще идут, а насколько далеко они продвинутся - покажет лишь время. Есть моменты, которые оставляют вопросы. Мне было бы интересно поработать в клубе, особенно если у команды есть цель и мотивация. Но чтобы она была продуктивной, должны быть решены определенные сопутствующие моменты», - цитирует Билялетдинова ТАСС.
Сезон-2016 «Спартак» закончил на первом месте чемпионата Латвии, набрав 55 очков. Сезон-2017 стартует в марте.
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