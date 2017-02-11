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Россиянин Омелин завоевал бронзу в ски-кроссе на этапе Кубка мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по фристайлу в Идре (Швеция) состоялись соревнования по ски-кроссу. У мужчин в тройку лучших попал российский спортсмен Игорь Омелин.

Первые два места заняли швейцарцы Алекс Фива и Марк Бишофбергер. У женщин победу одержала шведка Сандра Нэслунд. Россиянка Анастасия Чирцова заняла девятое место.

Фристайл. Кубок мира

Идре (Швеция)

Мужчины. Ски-кросс

1. Алекс Фива (Швейцария)

2. Марк Бишофбергер (Швейцария)

3. Игорь Омелин (Россия)…

17. Семен Денщиков (Россия)…

48. Кирилл Гладков (Россия)

Женщины. Ски-кросс

 1. Сандра Нэслунд (Швеция)

2. Сэми Кеннеди-Сим (Австралия)

3. Катрин Офнер (Австрия)…

9. Анастасия Чирцова (Россия)

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