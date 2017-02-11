Россиянин Омелин завоевал бронзу в ски-кроссе на этапе Кубка мира
На этапе Кубка мира по фристайлу в Идре (Швеция) состоялись соревнования по ски-кроссу. У
мужчин в тройку лучших попал российский спортсмен Игорь Омелин.
Первые два места заняли
швейцарцы Алекс Фива и Марк Бишофбергер. У женщин победу одержала шведка
Сандра Нэслунд. Россиянка Анастасия
Чирцова заняла девятое место.
Фристайл. Кубок мира
Идре (Швеция)
Мужчины. Ски-кросс
1. Алекс Фива (Швейцария)
2. Марк Бишофбергер (Швейцария)
3. Игорь Омелин (Россия)…
17. Семен Денщиков (Россия)…
48. Кирилл Гладков (Россия)
Женщины. Ски-кросс
1. Сандра Нэслунд (Швеция)
2. Сэми Кеннеди-Сим (Австралия)
3. Катрин Офнер (Австрия)…
9. Анастасия Чирцова (Россия)
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически