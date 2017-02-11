Алексис Санчес возглавил бомбардирскую гонку АПЛ
Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес забил два мяча в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии с «Халл Сити» (2:0) и вышел на первое место в списке бомбардиров турнира.
Теперь в активе чилийского форварда 17 мячей.
Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку с 16 голами идет вторым. Далее расположились Диего Коста («Челси») и Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), которые 15 раз поражали ворота соперников.
Матч
Арсенал - Халл Сити - 2:0 (1:0)
Голы
Санчес 34 (1:0). Санчес 90 (2:0 - пен.).
Состав
Арсенал: Чех, Бельерин, Гиббс, Мустафи, Косьельни, Коклен, Окслейд-Чемберлен (Перес, 82), Озил, Айвоби (Уэлбек, 82), Уолкотт (Эль-Ненни, 69), Санчес
Халл Сити: Якупович, Магуайр, Раноккиа, Эль Абделлауэ (Аль-Мухаммади, 66), Робертсон, Гросицки (Эвандро, 60), Клукас, Маркович, Н'Диай, Хаддлстоун (Диоманде, 78), Ниасс
Предупреждения:
Уолкотт, 53; Гиббс, 55; Санчес, 76 - Раноккиа, 70
Удаления:
нет - Клукас, 90
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
11 февраля 15:30, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция