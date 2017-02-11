Алексис Санчес возглавил бомбардирскую гонку АПЛ

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес забил два мяча в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии с «Халл Сити» (2:0) и вышел на первое место в списке бомбардиров турнира.

Теперь в активе чилийского форварда 17 мячей.

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку с 16 голами идет вторым. Далее расположились Диего Коста («Челси») и Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), которые 15 раз поражали ворота соперников.