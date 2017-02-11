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Алексис Санчес возглавил бомбардирскую гонку АПЛ

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес забил два мяча в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии с «Халл Сити» (2:0) и вышел на первое место в списке бомбардиров турнира.

Теперь в активе чилийского форварда 17 мячей.

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку с 16 голами идет вторым. Далее расположились Диего Коста («Челси») и Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), которые 15 раз поражали ворота соперников.

Матч

Арсенал - Халл Сити - 2:0 (1:0)

Голы

Санчес 34 (1:0). Санчес 90 (2:0 - пен.).

Состав

Арсенал: Чех, Бельерин, Гиббс, Мустафи, Косьельни, Коклен, Окслейд-Чемберлен (Перес, 82), Озил, Айвоби (Уэлбек, 82), Уолкотт (Эль-Ненни, 69), Санчес

Халл Сити: Якупович, Магуайр, Раноккиа, Эль Абделлауэ (Аль-Мухаммади, 66), Робертсон, Гросицки (Эвандро, 60), Клукас, Маркович, Н'Диай, Хаддлстоун (Диоманде, 78), Ниасс

Предупреждения:

Уолкотт, 53; Гиббс, 55; Санчес, 76 - Раноккиа, 70

Удаления:

нет - Клукас, 90

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

11 февраля 15:30, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

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