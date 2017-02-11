На новом стадионе в Петербурге началось шоу-открытие

На стадионе «Санкт-Петербург» стартовало первое тестовое мероприятие перед Кубком конфедераций и чемпионатом мира-2018.

В течение часа на арене будет проходить мотошоу. Изначально оно должно было начаться в 17:00. На стадионе собралось десять тысяч зрителей.

Напомним, второе тестовое мероприятие пройдет 22 февраля, и это будет рок-фестиваль с участием групп «Танцы минус», «Би-2», «Чайф» и других музыкантов. На фестивале планируется собрать около 30 тысяч зрителей.

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