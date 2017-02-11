Рафаэль Пуаре: На месте Фуркада я бы проверял, что я пью

Восьмикратный чемпион мира Рафаэль Пуаре высказался о высказываниях российских болельщиков в адрес француза Мартена Фуркада.

«Я прочитал, что пишут в инстаграме Фуркада, – приводит VG слова Пуаре. – В России большинство поддерживают свою команду. На месте Фуркада я бы проверял, что я пью. Я был осторожен.

Я отправил ему SMS. Написал ему, что понимаю, в какой он ситуации, и поддерживаю его в непростой борьбе. Также написал, что политика и спорт не должны идти вместе. Он сделал то, что мог. Теперь очередь за чиновниками и IBU. А он должен сосредоточиться на спорте и бороться на лыжне».

Напомним, после смешанной эстафеты у Фуркада возник конфликт с российскими биатлонистами Антоном Шипулиным и Александром Логиновым.

Фуркад, не раз выступавший против участия Логинова в чемпионате мира, сбил его при передаче эстафеты, после чего Шипулин и Логинов не пожали Фуркаду руку на цветочной церемонии.