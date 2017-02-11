Полтавченко присутствует на шоу-открытии стадиона на Крестовском острове

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко вместе с вице-губернатором Игорем Албиным посетил тестовое мероприятие на стадионе «Санкт-Петербург».

С вице-губернатором И.Албиным на стадионе. Фото опубликовано Андрей Кибитов (@kibitov) Фев 11 2017 в 5:33 PST

В рамках первого тестового мероприятия на арене пройдет часовое мотошоу. Также на стадион приехал генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов. Всего на мероприятии ожидалось до десяти тысяч зрителей.

Напомним, запуск зрителей на объект начался в 15:00. Изначально планировалось, что мотошоу начнется в 17:00.