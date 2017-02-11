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Ефременкова стала серебряным призером этапа Кубка мира по шорт-треку на дистанции 1500 метров

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по шорт-трек в Минске (Белоруссия) состоялись соревнования на дистанции 1500 метров у женщин. В тройку лучших попала российская спортсменка Екатерина Ефременкова.

Россиянка уступила лишь А Рюм Но из Южной Кореи, которая одержала победу. Третье место у итальянки Люсии Перетти.

Шорт-трек. Кубок мира

Минск (Белоруссия)

Женщины

1500 метров

1. А Рюм Но (Южная Корея)

2. Екатерина Ефременкова (Россия)

3. Люсия Перетти (Италия)…

9. Софья Просвирнова (Россия)…

20. Юлия Шишкина (Россия)

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