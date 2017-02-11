Ефременкова стала серебряным призером этапа Кубка мира по шорт-треку на дистанции 1500 метров
На этапе Кубка мира по
шорт-трек в Минске (Белоруссия) состоялись соревнования на дистанции
1500 метров у женщин. В тройку лучших попала российская спортсменка Екатерина Ефременкова.
Россиянка уступила лишь А
Рюм Но из Южной Кореи, которая одержала победу. Третье место у итальянки
Люсии Перетти.
Шорт-трек.
Кубок мира
Минск
(Белоруссия)
Женщины
1500 метров
1. А Рюм Но (Южная Корея)
2. Екатерина Ефременкова (Россия)
3. Люсия Перетти (Италия)…
9. Софья Просвирнова (Россия)…
20. Юлия Шишкина (Россия)
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