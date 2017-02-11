Дмитрий Губерниев: Посмотрим, пожмут ли руки Фуркад и Шипулин, а еще важнее – Фуркад и Логинов
Комментатор «Матч ТВ»
Дмитрий Губерниев высказался о конфликте между российским биатлонистом Антоном
Шипулиным и французом Мартеном Фуркадом.
«Логинов упал, по мне это был не fair play. Это не по-спортивному и расстроило меня, – сказал Губерниев в интервью норвежскому изданию VG.no. – Посмотрим, что будет после спринта, особенно если дойдет дело до рукопожатия между Фуркадом и Шипулиным, а еще важнее между Фуркадом и Логиновым.
Напомним, после смешанной эстафеты у Фуркада возник конфликт с российскими биатлонистами Антоном Шипулиным и Александром Логиновым.
Фуркад, не раз выступавший против участия Логинова в чемпионате мира, сбил его при передаче эстафеты, после чего Шипулин и Логинов не пожали Фуркаду руку на цветочной церемонии.
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