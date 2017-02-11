Немец Долль стал чемпионом мира по биатлону в спринте, Гараничев - десятый
На чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия)
состоялся мужской спринт. Победу в нем одержал немец биатлонист Бенедикт Долль.
Второе место занял норвежец Йоханнес Бе. Он проиграл
победителю всего 0,7 секунды. Знаменитый француз Мартен Фуркад занял третье место,
несмотря на два промаха. Лучший среди россиян Евгений Гараничев замкнул десятку сильнейших.
Биатлон. Чемпионат мира
Хохфильцен (Австрия)
Спринт
10 км
1. Бенедикт Долль (Германия) 23.27,4 (0)
2. Йоханнес Бе (Норвегия) +0,7 (0)
3. Мартен Фуркад (Франция) 23,1 (2)
4. Лоуэл Бэйли (США) +29,5 (0)
5. Онджей Моравец (Чехия) +
30,7 (1)
6. Красимир Анев (Болгария) +
33,5 (0)
7. Юлиан Эберхард (Австрия) +
35,3 (2)
8. Уле-Эйнар Бьорндален
(Норвегия) + 38,4 (1)
9. Симон Шемпп (Германия) +
40,0 (1)
10. Евгений Гараничев (Россия)
+ 45.1 (1)
11. Антон Синапов (Болгария)
+47,7 (0)
12. Арнд Пайффер (Германия) +
48,2 (2)
13.Владимир Илиев (Болгария) +
48,3 (1)…
21. Антон Шипулин (Россия)
+ 1.14,7 (3)…
49. Антон Бабиков (Россия)
+ 1.49,0 (3)…
69. Максим Цветков (Россия) + 2.33,4 (3)
«Советский спорт» вел
текстовую трансляцию гонки.