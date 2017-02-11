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«Милан» и «Ювентус» претендуют на Бальде Кейта

Источник:  Calciomercato.comКомментарии

«Милан» и «Ювентус» поборются летом за полузащитника «Лацио» Бальде Кейта. 21-летний сенегалец с большой вероятностью покинет клуб после окончания сезона из-за непростых отношений с президентом «Лацио» Клаудио Лотито.

Срок действия контракта Кейта истекает летом 2018 года, но так как игрок не намерен подписывать новое соглашение, «Лацио» может продать его уже ближайшим летом.

По данным Calciomercato.com, «Милан» уже сообщил римлянам о своей заинтересованности в Кейта. Также за игрока постарается побороться «Ювентус». На данный момент «Лацио» оценивает игрока в 30 миллионов евро, однако к лету стоимость трансфера может упасть.

Воспитанник «Барселоны» выступает за «Лацио» с 2013 года. В 17 матчах нынешнего чемпионата Италии на его счету шесть голов и три голевые передачи.

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