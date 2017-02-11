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Вячеслав Малафеев: Стадион на Крестовском не похож ни на одну арену

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поделился впечатлениями от открытия стадиона на Крестовском острове.

- Моя карьера завершилась, мне не удалось сыграть на новом стадионе. Но я первый из футболистов «Зенита», кто вышел в центр поля. Долго думал, с чем эмоции будут сравнимы, с каким стадионом можно сравнить новую арену. Но она ни на одну не похожа, - передает слова Малафеева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в 18 часов на арене началось первое тестовое мероприятие перед Кубком конфедераций и чемпионатом мира-2018. В его рамках пройдет часовое мотошоу.

Малафеев завершил карьеру весной 2016 года. На протяжении 19 лет он выступал за «Зенит», с которым стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Вместе со сборной России вратарь выиграл бронзовые медали Евро-2008.

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