Голландский конькобежец Крамер стал чемпионом мира на дистанции 10 000 метров, Семериков – десятый

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Крамер - 18-кратный чемпион мира на отдельных дистанциях Трехкратный олимпийский чемпион голландец Свен Крамер выиграл чемпионат мира на дистанции 5000 м.

Кулижников не вошел в состав сборной России на чемпионат мира Тренерский штаб сборной России по конькобежному спорту назвал состав команды, которая выступит на чемпионате мира на отдельных дистанциях, сообщает «Р-Спорт». Турнир пройдет с 9 по 12 февраля на олимпийском катке в южнокорейском Канныне.

Крамер стал девятикратным чемпионом Европы в классическом многоборье Трехкратный олимпийский чемпион Свен Крамер в девятый раз выиграл чемпионат Европы в классическом многоборье.

Крамер победил на ЧМ в Коломне на дистанции 5000 метров, Серяев – 15-й На чемпионате мира по конькобежному спорту в Коломне (Россия) состоялись соревнования у мужчин на дистанции 5000 метров. Победу одержал голландский конькобежец Свен Крамер.

Свен Крамер: Победа в Коломне поможет мне подготовиться к Олимпиаде Голландский конькобежец Свен Крамер поделился впечатлениями после соревнований на дистанции 10 000 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Коломне (Россия). Напомним, что он занял первое место.

Крамер завоевал золото чемпионата мира на дистанции 10 000 метров Голландский конькобежец Свен Крамер стал чемпионом мира на дистанции 10 00 метров. Он стал первым на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Коломне (Россия).

Константин Полтавец: Юскова не интересует третье место, он настраивался бороться с Крамером Главный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец оценил выступление двукратного чемпиона мира Дениса Юскова на чемпионате Европы по классическому многоборью в Минске.

Крамер стал чемпионом Европы в классическом многоборье Трехкратный олимпийский чемпион Свен Крамер победил на чемпионате Европы по классическому многоборью в Минске.

Крамер стал чемпионом Европы в классическом многоборье, Юсков – девятый На чемпионате Европы по конькобежному спорту в классическом многоборье в Минске (Россия) завершились соревнования у мужчин. Итоговую победу одержал голландский спортсмен Свен Крамер.

Денис Юсков: Многоборье на ЧЕ будет интересным и без Крамера Призер чемпионатов мира и Европы по конькобежному спорту в многоборье лидер сборной России Денис Юсков считает, что соперничество в многоборье на первенстве континента будет интересным, даже если из него решит уйти голландец Свен Крамер.

Итоги-2015. Павел Кулижников: Готов бросить вызов Болту! Журналисты Sovsport.ru выбрали спортсменом года конькобежца Павла Кулижникова. Мы вспомнили, о чем говорили с Павлом за минувшие 12 месяцев.

«Кулижников – новый Крамер, а может и круче» Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов – о новом Павла Кулижникова, его пике формы и месте в истории.

Конькобежец Юсков побежит в одной паре с Крамером Российский конькобежец Денис Юсков, выступающий сейчас на чемпионате мира в классическом многоборье, побежит во втором забеге на дистанции 1500 метров в одной паре с трехкратным олимпийским чемпионом голландцем Свеном Крамером.

Свен Крамер: Оставляю свой чемпионский венок России в знак благодарности Чемпионы Европы Свен Крамер и Ирен Вюст подарили свои чемпионские регалии музею челябинской «Уральской молнии».

Крамер пропустит этап Кубка мира в Берлине Трехкратный олимпийский чемпион Свен Крамер пропустит третий этап Кубка мира, который пройдет в Берлине с 5 по 7 декабря. Вместо этого 28-летний голландец решил провести десятидневный тренировочный сбор в Италии, который должен помочь хорошо выступить во второй части сезона.

Ведущие конькобежцы попросили Еврокомиссию разрешить им выступить на коммерческом турнире в Дубае Ведущие конькобежцы мира, в том числе четырехкратная олимпийская чемпионка Ирен Вюст и трехкратный олимпийский чемпион Свен Крамер, написали открытое письмо в Еврокомиссию с просьбой разрешить им выступить на коммерческом турнире Ice Derby в Дубае.

Фаткулина стала третьей на дистанции 500 метров на первом этапе Кубка мира в Обихиро Российская конькобежка Ольга Фаткулина заняла третье место на дистанции 500 метров на первом этапе Кубка мира в японском Обихиро. Фаткулина пробежала дистанцию за 38,50 секунды и пропустила вперед только Ли Сан Хва из Кореи и Нао Кодаиру из Японии. В зачет Кубка мира Фаткулина получила 70 очков.

Олимпийская панорама Чемпионка мира 2011 года и серебряный призер Ванкувера в этой дисциплине вчера провалила вторую попытку, показав в ней лишь 11‑й результат. Однако запаса по итогам первого заезда, в котором Мазе установила лучшее время (1.17,88), ей хватило, чтобы удержаться на верхней строчке итогового протокола. Напомним, что ранее Тина стала чемпионкой Игр в Сочи в скоростном спуске.

Голландец Бергсма: Рад, что не принял предложения выступать за Казахстан Голландский конькобежец Йоррит Бергсма, ставший олимпийским чемпионом в Сочи на дистанции 10000 м, рад тому, что в свое время не принял предложение выступать за команду Казахстана.