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Голландский конькобежец Крамер стал чемпионом мира на дистанции 10 000 метров, Семериков – десятый

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На чемпионате мира по конькобежному спорту в Канныне (Южная Корея) состоялись соревнования на дистанции 10 000 метров у мужчин. Победу одержал голландский конькобежец Свен Крамер.

В тройку лучших также попали голландец Йоррит Бергсма и немец Патрик Беккерт. Лучший среди россиян Данила Семериков занял десятое место.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Каннын (Южная Корея)

Мужчины. 10 000 м

1. Свен Крамер (Голландия) 12.38,89

2. Йоррит Бергсма (Голландия) 12.43,95

3. Патрик Беккерт (Германия) 12.52,76…

10. Данила Семериков (Россия) 13.34,99

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