Голландский конькобежец Крамер стал чемпионом мира на дистанции 10 000 метров, Семериков – десятый
На чемпионате мира по конькобежному спорту в Канныне (Южная Корея) состоялись
соревнования на дистанции 10 000 метров у мужчин. Победу одержал
голландский конькобежец Свен Крамер.
В тройку лучших также
попали голландец Йоррит Бергсма и немец Патрик Беккерт. Лучший среди
россиян Данила Семериков занял десятое место.
Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Каннын (Южная Корея)
Мужчины. 10 000 м
1. Свен Крамер (Голландия) 12.38,89
2. Йоррит Бергсма (Голландия) 12.43,95
3. Патрик Беккерт (Германия) 12.52,76…
10. Данила Семериков (Россия) 13.34,99
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