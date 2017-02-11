Антон Шипулин: Мы с Фуркадом не пришли к компромиссу, но решили помириться
Российский биатлонист Антон Шипулин сказал, что он помирился со своим французским коллегой Мартеном Фуркадом.
- Каждый для себя почерпнул что-то свое в этом конфликте. Общались на протяжении двух дней, поняли позиции друг друга. Не пришли к определенному компромиссу, но решили помириться, возобновить наши нормальные отношения. Мы приехали на чемпионат мира, где нужно соревноваться и не заниматься политикой.
— Рукопожатие было запланировано, или все вышло спонтанно?
— Мы с ним
заранее об этом договорились, потому что было серьезное давление
со стороны федераций. Это нужно было прекратить. Сейчас эту тему
мы закрываем, - цитирует Шипулина «Матч ТВ».
Напомним,
после окончания смешанной эстафеты Антон Шипулин, как и его партнер по сборной
Александр Логинов, не пожал руку Мартену Фуркаду, а тот проигнорировал
награждение команды из РФ. Все это случилось из-за того, что Мартен столкнулся
с Логиновым во время гонки.
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