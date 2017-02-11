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Антон Шипулин: Мы с Фуркадом не пришли к компромиссу, но решили помириться

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Российский биатлонист Антон Шипулин сказал, что он помирился со своим французским коллегой Мартеном Фуркадом.

- Каждый для себя почерпнул что-то свое в этом конфликте. Общались на протяжении двух дней, поняли позиции друг друга. Не пришли к определенному компромиссу, но решили помириться, возобновить наши нормальные отношения. Мы приехали на чемпионат мира, где нужно соревноваться и не заниматься политикой.

— Рукопожатие было запланировано, или все вышло спонтанно?

— Мы с ним заранее об этом договорились, потому что было серьезное давление со стороны федераций. Это нужно было прекратить. Сейчас эту тему мы закрываем, - цитирует Шипулина «Матч ТВ».

Напомним, после окончания смешанной эстафеты Антон Шипулин, как и его партнер по сборной Александр Логинов, не пожал руку Мартену Фуркаду, а тот проигнорировал награждение команды из РФ. Все это случилось из-за того, что Мартен столкнулся с Логиновым во время гонки.

«Фуркад все сделал в пределах правил». Что говорят о поступке француза


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