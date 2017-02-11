Джереми Кларксон: Я рад, что Экклстоун уходит, теперь Формула-1 станет шоу

Бывший ведущий телешоу Top Gear Джереми Кларксон высказался о смене владельцев «Формулы-1».

«Я рад, что Экклстоун уходит, потому что Формула-1 теперь станет шоу, а не средством обогащения и без того богатых людей.

Кто-то должен был объяснить Формуле-1 и ее богатым пожилым руководителям, что чемпионат проводится для болельщиков. Люди должны восхищаться спортом, тогда сразу же появятся и спонсорские контракты. Я очень надеюсь, что американцы сделают все правильно», – приводит Autosport.com.ru слова Кларксона.

Напомним, американская корпорация Liberty Media, ставшая новым владельцем Формулы-1, назначила исполнительным директором серии Чейза Кэри, а бывшему руководителю гонок Берни Экклстоуну была предложена роль почетного президента.