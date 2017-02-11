Антон Шипулин: Все пошло не так с самого начала гонки
Российский
биатлонист Антон Шипулин поделился
впечатлениями после спринта на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия).
Напомним, что он занял 21-е место.
— Все пошло не так с самого начала гонки. Не так
хорошо шел по дистанции, как в смешанной эстафете. В этот раз
стрельба тоже подвела: для чемпионата мира, а тем более спринта, два
штрафа — недопустимый результат. Жаль, что нельзя вернуть время вспять.
Если бы у меня была точная стрельба хотя бы на стойке,
то поборолся бы за тройку. Может быть такой результат связан
с нервами, может с акклиматизацией из-за гор. Будем разбираться,
разговаривать с тренерами.
— Разгон был довольно неплохой…
— Наверное
я немного «захлебнулся». Не хотелось со старта много
проигрывать. Второй и третий круг дались очень тяжело, - цитирует Шипулина
«Матч ТВ».
Напомним, что чемпионом мира стал немец Бенедикт Долль, опередивший норвежца Йоханнеса Бе и француза Мартена Фуркада. Лучший среди россиян Евгений Гараничев занял десятое место.
Биатлон. Чемпионат мира
Хохфильцен (Австрия)
Спринт
10 км
1.
Бенедикт Долль (Германия) 23.27,4 (0)
2.
Йоханнес Бе (Норвегия) +0,7 (0)
3.
Мартен Фуркад (Франция) 23,1 (2)
4.
Лоуэл Бэйли (США) +29,5 (0)
5.
Онджей Моравец (Чехия) + 30,7 (1)
6.
Красимир Анев (Болгария) + 33,5 (0)
7. Юлиан Эберхард (Австрия) + 35,3 (2)
8.
Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) + 38,4 (1)
9.
Симон Шемпп (Германия) + 40,0 (1)
10. Евгений Гараничев (Россия)
+ 45.1 (1)
11.
Антон Синапов (Болгария) +47,7 (0)
12.
Арнд Пайффер (Германия) + 48,2 (2)
13.Владимир
Илиев (Болгария) + 48,3 (1)…
21. Антон Шипулин (Россия) +
1.14,7 (3)…
49. Антон Бабиков (Россия) +
1.49,0 (3)…
69. Максим Цветков (Россия) +
2.33,4 (3)