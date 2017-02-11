Антон Шипулин: Все пошло не так с самого начала гонки

Российский биатлонист Антон Шипулин поделился впечатлениями после спринта на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что он занял 21-е место.

— Все пошло не так с самого начала гонки. Не так хорошо шел по дистанции, как в смешанной эстафете. В этот раз стрельба тоже подвела: для чемпионата мира, а тем более спринта, два штрафа — недопустимый результат. Жаль, что нельзя вернуть время вспять. Если бы у меня была точная стрельба хотя бы на стойке, то поборолся бы за тройку. Может быть такой результат связан с нервами, может с акклиматизацией из-за гор. Будем разбираться, разговаривать с тренерами.

— Разгон был довольно неплохой…

— Наверное я немного «захлебнулся». Не хотелось со старта много проигрывать. Второй и третий круг дались очень тяжело, - цитирует Шипулина «Матч ТВ».

Напомним, что чемпионом мира стал немец Бенедикт Долль, опередивший норвежца Йоханнеса Бе и француза Мартена Фуркада. Лучший среди россиян Евгений Гараничев занял десятое место.

Биатлон. Чемпионат мира

Хохфильцен (Австрия)

Спринт

10 км

1. Бенедикт Долль (Германия) 23.27,4 (0)

2. Йоханнес Бе (Норвегия) +0,7 (0)

3. Мартен Фуркад (Франция) 23,1 (2)

4. Лоуэл Бэйли (США) +29,5 (0)

5. Онджей Моравец (Чехия) + 30,7 (1)

6. Красимир Анев (Болгария) + 33,5 (0)

7. Юлиан Эберхард (Австрия) + 35,3 (2)

8. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) + 38,4 (1)

9. Симон Шемпп (Германия) + 40,0 (1)

10. Евгений Гараничев (Россия) + 45.1 (1)

11. Антон Синапов (Болгария) +47,7 (0)

12. Арнд Пайффер (Германия) + 48,2 (2)

13.Владимир Илиев (Болгария) + 48,3 (1)…

21. Антон Шипулин (Россия) + 1.14,7 (3)…

49. Антон Бабиков (Россия) + 1.49,0 (3)…

69. Максим Цветков (Россия) + 2.33,4 (3)