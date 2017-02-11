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«Байер» обыграл «Айнтрахт» благодаря дублю Чичарито

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 20-го тура чемпионата Германии между леверкузенским «Байером» и франкфуртским «Айнтрахтом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча  - 3:0 в пользу «Байера».

В составе победителей дубль сделал Хавьер «Чичарито» Эрнандес. Еще один гол в активе Кевина Фолланда.

«Байер» набрал 27 очков и занимает восьмое место в чемпионате Германии. У «Айнтрахта» 25 очков и третье место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

20-й тур

Матч

Байер - Айнтрахт - 3:0 (1:0)

Голы

Эрнандес 5 (1:0). Эрнандес 63 (2:0). Волланд 78 (3:0).

Состав

Байер: Лено, Едвай, Хенрихс, Венделль, Топрак, Кампль, Бендер (Арангис, 62), Хавертц (Пойянпало, 90), Бельараби, Брандт, Эрнандес (Волланд, 70)

Айнтрахт: Градечки, Очипка, Чендлер, Вальехо Х., Эктор, Гачинович (Ребич, 53), Хасебе, Маскарель, Баркок, Хргота (Сеферович, 76), Майер (Тарашай, 66)

Предупреждения:

Бендер, 21; Топрак, 37 - Гачинович, 36

Судья:

Florian Badstübner

Место и дата

11 февраля 17:30, БайАрена, Онлайн-трансляция


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