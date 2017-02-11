«Байер» обыграл «Айнтрахт» благодаря дублю Чичарито
Матч 20-го тура чемпионата Германии между леверкузенским «Байером»
и франкфуртским «Айнтрахтом» завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча - 3:0 в пользу «Байера».
В составе победителей дубль сделал Хавьер «Чичарито»
Эрнандес. Еще один гол в активе Кевина Фолланда.
«Байер» набрал 27 очков и занимает восьмое место в
чемпионате Германии. У «Айнтрахта» 25 очков и третье место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
20-й тур
Матч
Голы
Эрнандес 5 (1:0). Эрнандес 63 (2:0). Волланд 78 (3:0).
Состав
Байер: Лено, Едвай, Хенрихс, Венделль, Топрак, Кампль, Бендер (Арангис, 62), Хавертц (Пойянпало, 90), Бельараби, Брандт, Эрнандес (Волланд, 70)
Айнтрахт: Градечки, Очипка, Чендлер, Вальехо Х., Эктор, Гачинович (Ребич, 53), Хасебе, Маскарель, Баркок, Хргота (Сеферович, 76), Майер (Тарашай, 66)
Предупреждения:
Бендер, 21; Топрак, 37 - Гачинович, 36
Судья:
Florian Badstübner
Место и дата
11 февраля 17:30, БайАрена, Онлайн-трансляция