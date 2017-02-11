Дортмундская «Боруссия» на выезде уступила «Дармштадту»
Матч 20-го тура чемпионата Германии между «Дармштадтом» и дортмундской
«Боруссией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Дармштадта».
В составе победителей отличились Терренс Бойд и
Антонио-Мирко Чолак. У «Боруссии» единственный гол в активе Рафаэла Геррейро.
«Боруссия» с 34 очками пока остается на четвертом месте в
бундеслиге. У «Дармштадта» 12 очков и последнее место.
Чемпионат Германии.
Бундеслига
20-й тур
Матч
Дармштадт - Боруссия - 2:1 (1:1)
Голы
Бойд 21 (1:0). Герреру 44 (1:1). Чолак 67 (2:1).
Состав
Дармштадт: Эссер, Холланд (Гувара, 81), Федецкий (Штайнхефер, 85), Сулу, Алтынтоп, Нимайер, Хеллер, Гондорф, Сэм, Розенталь, Бойд (Чолак, 58)
Боруссия: Бюрки, Папастатопулос, Герреру (Кагава, 62), Дурм, Гинтер, Пулишич, Бурнич, Ройс (Шюррле, 77), Вайгль, Мор (Дембеле, 64), Обамеянг
Предупреждения:
Эссер, 75; Сулу, 77 - Обамеянг, 73; Бурнич, 79
Судья:
Stark Wolfgang
Место и дата
11 февраля 17:30, Бёлленфаллтор, Онлайн-трансляция