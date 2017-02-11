Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Футбол  Манчестер Юнайтед2 : 0Уотфорд
Хоккей  Филадельфия- : -Сан-Хосе
Хоккей  Швеция2 : 4Россия
Футбол  Ливерпуль- : -Тоттенхэм
Футбол  Осасуна- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дортмундская «Боруссия» на выезде уступила «Дармштадту»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 20-го тура чемпионата Германии между «Дармштадтом» и дортмундской «Боруссией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Дармштадта».

В составе победителей отличились Терренс Бойд и Антонио-Мирко Чолак. У «Боруссии» единственный гол в активе Рафаэла Геррейро.

«Боруссия» с 34 очками пока остается на четвертом месте в бундеслиге. У «Дармштадта» 12 очков и последнее место.

 Чемпионат Германии. Бундеслига

20-й тур

Матч

Дармштадт - Боруссия - 2:1 (1:1)

Голы

Бойд 21 (1:0). Герреру 44 (1:1). Чолак 67 (2:1).

Состав

Дармштадт: Эссер, Холланд (Гувара, 81), Федецкий (Штайнхефер, 85), Сулу, Алтынтоп, Нимайер, Хеллер, Гондорф, Сэм, Розенталь, Бойд (Чолак, 58)

Боруссия: Бюрки, Папастатопулос, Герреру (Кагава, 62), Дурм, Гинтер, Пулишич, Бурнич, Ройс (Шюррле, 77), Вайгль, Мор (Дембеле, 64), Обамеянг

Предупреждения:

Эссер, 75; Сулу, 77 - Обамеянг, 73; Бурнич, 79

Судья:

Stark Wolfgang

Место и дата

11 февраля 17:30, Бёлленфаллтор, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Видаль и Роббен принесли «Баварии» победу над «Ингольштадтом»«Бавария» вырвала победу у «Ингольштадта» (2:0) в матче 20-го тура бундеслиги.«РБ Лейпциг» дома уступил «Гамбургу»Матч 20-го тура чемпионата Германии между «РБ Лейпциг» и «Гамбургом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Гамбурга».«Байер» обыграл «Айнтрахт» благодаря дублю ЧичаритоМатч 20-го тура чемпионата Германии между леверкузенским «Байером» и франкфуртским «Айнтрахтом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 3:0 в пользу «Байера».Бундеслига. 20-й тур. «РБ Лейпциг» - «Гамбург», «Ингольштадт» - «Бавария» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи чемпионата Германии по футболу на сайте «Советского спорта».«Майнц» обыграл «Аугсбург» в матче 20-го тура БундеслигиВ матче 20-го тура чемпионата Германии «Майнц» обыграл на своем поле «Аугсбург» со счетом 2:0.Карло Анчелотти: «Ингольштадт» силен в единоборствах и играет очень интенсивноГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча с «Ингольштадтом». Напомним, что командам предстоит сыграть в 20-м туре чемпионата Германии.«Боруссия» (Д) наказана закрытием фанатской трибуны на один матч из-за поведения болельщиковНемецкий футбольный союз применил санкции к дортмундской «Боруссии». Причина – поведение болельщиков команды.«Молодежка» ЦСКА сыграет с «Русенборгом» в Юношеской лиге УЕФАВ Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, в которой продолжает играть молодежная команда ЦСКА.Тухель – основной кандидат на пост наставника «Арсенала»В руководстве лондонского «Арсенала» планируют грядущим летом назначить нового главного тренера. Об этом сообщает издание Daily Mirror.Перекресток семи дорог: куда податься Обамеянгу летом?Перекресток семи дорог: куда податься Обамеянгу летом?«Советский спорт» порассуждал на тему возможного переезда форварда дортмундской «Боруссии».Ули Хенесс: Попытки Дугласа Косты поднять себе зарплату в «Баварии» не пройдутПрезидент «Баварии» Ули Хенесс предупредил полузащитника команды Дугласа Коста, что его публичные заявления не помогут ему в переговорах о продлении контракта.Матс Хуммельс: Не согласен с тем, что ошибки судей всегда должны быть частью футбола. Я за видеоповторыЗащитник «Баварии» и сборной Германии Матс Хуммельс высказался за широкое применение в мировом футболе практики видеоповторов.«Боруссия» оценила Обамеянга в 70 миллионов евроДортмундская «Боруссия» готова будущим летом отпустить нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в другой клуб за 70 миллионов евро.Михаэль Баллак: В «Баварии» у Озила будет больше шансов выиграть трофейБывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак посоветовал полузащитнику «Арсенала» Месуту Озилу вернуться в бундеслигу.Манчини может возглавить «Милан»Следующий сезон «Милан» может начать под руководством нового главного тренера. По данным Corriere dello Sport, компания Sino Europe – Sports, которая в ближайшее время завершит сделку по приобретению клуба, хочет видеть главным тренером команды Роберто Манчини.Дортмундская «Боруссия» по пенальти обыграла «Герту» в 1/8 финала Кубка ГерманииДортмундская «Боруссия» по пенальти обыграла «Герту» в 1/8 финала Кубка ГерманииВ матче 1/8 финала Кубка Германии дортмундская «Боруссия» в серии пенальти обыграла «Герту».Букмекеры не верят в «Герту» в матче с «Боруссией»Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 1/8 Кубка Германии, в которой дортмундская «Боруссия» примет «Герту».Хотите сенсацию? Почему «Реал» не станет чемпиономХотите сенсацию? Почему «Реал» не станет чемпионом«ССФ» оценивает, насколько прочны позиции лидеров в пяти ведущих европейских чемпионатах«РБ Лейпциг» продлил контракт с нападающим Форсбергом (фото)«РБ Лейпциг» подписал новое соглашение с нападающим Эмилем Форсбергом, рассчитанное до лета 2022 года, сообщает официальный твиттер немецкого клуба.Консул Украины в Германии будет требовать от «Баварии» извинений за баннеры в адрес ЗозулиГенеральный консул Украины в Мюнхене Вадим Костюк заявил, что будет требовать извинений от мюнхенской «Баварии». Поводом для этого стали баннеры болельщиков в адрес украинского нападающего Романа Зозули.
Главные новости
Хоккей
Швеция – Россия. Онлайн
Гандбол
Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по гандболу Василий Кудинов
Футбол
Видаль и Роббен принесли «Баварии» победу над «Ингольштадтом»
Футбол
Дортмундская «Боруссия» на выезде уступила «Дармштадту»
Футбол
«РБ Лейпциг» дома уступил «Гамбургу»
Биатлон
Рикко Гросс: Я рад, что Шипулин и Фуркад успокоились и помирились
Футбол
Григорьев согласился на аренду в «Оренбург»
Биатлон
Антон Шипулин: Мы с Фуркадом не пришли к компромиссу, но решили помириться
Биатлон
Свендсену стало плохо после финиша в спринте на чемпионате мира
Биатлон
Немец Долль стал чемпионом мира по биатлону в спринте, Гараничев - десятый
все новости
Дармштадт
Дармштадткалендарьстатистика
Боруссия
Боруссиякалендарьстатистика
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости