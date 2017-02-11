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Поле на стадионе в Петербурге закатят внутрь чаши 24 февраля

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, курирующий строительство стадиона на Крестовском острове, рассказал о планах по работе с выкатным полем на арене.

- 24 февраля поле закатят внутрь, оно будет в чаше стадиона до Кубка Конфедераций, - передает слова Албина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

Напомним, 11 февраля стадион в Петербурге принял тестовое мероприятие «Первый посетитель». На него собралось около десяти тысяч человек. В течение часа на арене проходило мотошоу. Кроме Албина мероприятие посетили губернатор города Георгий Полтавченко и генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов.

22 февраля на стадионе пройдет рок-фестиваль. Первый официальный матч на арене предварительно пройдет 21 апреля, в нем сыграют «Зенит» и «Урал». Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля.

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