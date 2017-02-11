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Видаль и Роббен принесли «Баварии» победу над «Ингольштадтом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Бавария» вырвала победу у «Ингольштадта» (2:0) в матче 20-го тура бундеслиги.

Первый гол на 90-й минуте забил чилийский полузащитник Артуро Видаль с передачи форварда Томаса Мюллера. А уже в добавленное время вышедшие на замену голландец Арьен Роббен и бразилец Дуглас Коста организовали второй забитый мяч.

«Бавария» набрала 49 очков и оторвалась от занимающего второе место «РБ Лейпциг», который проиграл «Гамбургу». Теперь преимущество действующих чемпионов составляет семь очков.

Отметим, что «Бавария» одержала восемь побед в последних девяти турах бундеслиги.

15 февраля команда Карло Анчелотти примет «Арсенал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

А 18 февраля в 21-м туре чемпионата «Бавария» сыграет в гостях с «Гертой».

Бундеслига

20-й тур

Матч

Ингольштадт - Бавария - 0:2 (0:0)

Голы

Видаль 90 (0:1). Роббен 90 (0:2).

Состав

Ингольштадт: Хансен, Тиссеран, Матип, Зуттнер, Хадергьонай, Брегери, Коэн, Гросс (Лекс, 79), Моралес, Леки (Юнг, 90), Лескано (Хинтерзеер, 74)

Бавария: Нойер, Лам (Рафинья, 80), Алаба, Мартинес, Хуммельс, Алонсо (Коста, 65), Киммих (Роббен, 74), Алькантара, Видаль, Левандовски, Мюллер

Предупреждения:

Брегери, 73; Гросс, 76 - Левандовски, 73

Судья:

Феликс Цвайер (Германия)

Место и дата

11 февраля 17:30, Ауди Шпортпарк, Онлайн-трансляция

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