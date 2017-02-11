Видаль и Роббен принесли «Баварии» победу над «Ингольштадтом»

«Бавария» вырвала победу у «Ингольштадта» (2:0) в матче 20-го тура бундеслиги.

Первый гол на 90-й минуте забил чилийский полузащитник Артуро Видаль с передачи форварда Томаса Мюллера. А уже в добавленное время вышедшие на замену голландец Арьен Роббен и бразилец Дуглас Коста организовали второй забитый мяч.

«Бавария» набрала 49 очков и оторвалась от занимающего второе место «РБ Лейпциг», который проиграл «Гамбургу». Теперь преимущество действующих чемпионов составляет семь очков.

Отметим, что «Бавария» одержала восемь побед в последних девяти турах бундеслиги.

15 февраля команда Карло Анчелотти примет «Арсенал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

А 18 февраля в 21-м туре чемпионата «Бавария» сыграет в гостях с «Гертой».

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