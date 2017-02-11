Антон Бабиков: Ошибки в стрельбе объяснить очень трудно

Российский биатлонист Антон Бабиков поделился впечатлениями после спринта на чемпионат мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что он занял 49-е место.

— Что в этот раз случилось со стрельбой?

— Это трудный вопрос. В этой гонке у всех что-то было не так со стрельбой. Надо над этим серьезно подумать, потому что объяснить эти ошибки очень трудно. Знаю, что в большинстве случаев это были габариты. Но надо было просто стрелять в центр, а не надеяться на удачу.

— По трассе гулял серьезный ветер, это сказалось?

— Надо спросить у тренеров, чтобы оценить это со всех сторон. Но нет, я думаю все-таки проблема была не в ветре. Две ошибки на стойке, вероятно, были связаны с самочувствием и психологическим состоянием, - цитирует Бабикова «Матч ТВ».

Напомним, что чемпионом мира стал немец Бенедикт Долль, опередивший норвежца Йоханнеса Бе и француза Мартена Фуркада. Лучший среди россиян Евгений Гараничев занял десятое место.

Биатлон. Чемпионат мира

Хохфильцен (Австрия)

Спринт

10 км

1. Бенедикт Долль (Германия) 23.27,4 (0)

2. Йоханнес Бе (Норвегия) +0,7 (0)

3. Мартен Фуркад (Франция) 23,1 (2)

4. Лоуэл Бэйли (США) +29,5 (0)

5. Онджей Моравец (Чехия) + 30,7 (1)

6. Красимир Анев (Болгария) + 33,5 (0)

7. Юлиан Эберхард (Австрия) + 35,3 (2)

8. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) + 38,4 (1)

9. Симон Шемпп (Германия) + 40,0 (1)

10. Евгений Гараничев (Россия) + 45.1 (1)

11. Антон Синапов (Болгария) +47,7 (0)

12. Арнд Пайффер (Германия) + 48,2 (2)

13.Владимир Илиев (Болгария) + 48,3 (1)…

21. Антон Шипулин (Россия) + 1.14,7 (3)…

49. Антон Бабиков (Россия) + 1.49,0 (3)…

69. Максим Цветков (Россия) + 2.33,4 (3)



