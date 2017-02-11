Антон Бабиков: Ошибки в стрельбе объяснить очень трудно
Российский биатлонист Антон Бабиков поделился впечатлениями
после спринта на чемпионат мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что он занял
49-е место.
— Что в этот раз случилось со стрельбой?
— Это
трудный вопрос. В этой гонке у всех что-то было не так
со стрельбой. Надо над этим серьезно подумать, потому что объяснить
эти ошибки очень трудно. Знаю, что в большинстве случаев это были
габариты. Но надо было просто стрелять в центр,
а не надеяться на удачу.
— По трассе гулял серьезный
ветер, это сказалось?
— Надо
спросить у тренеров, чтобы оценить это со всех сторон. Но нет,
я думаю все-таки проблема была не в ветре. Две ошибки
на стойке, вероятно, были связаны с самочувствием и психологическим
состоянием, - цитирует Бабикова «Матч ТВ».
Напомним, что чемпионом мира стал немец Бенедикт Долль, опередивший
норвежца Йоханнеса Бе и француза Мартена Фуркада. Лучший среди россиян
Евгений Гараничев занял десятое место.
Биатлон. Чемпионат мира
Хохфильцен (Австрия)
Спринт
10 км
1.
Бенедикт Долль (Германия) 23.27,4 (0)
2.
Йоханнес Бе (Норвегия) +0,7 (0)
3.
Мартен Фуркад (Франция) 23,1 (2)
4.
Лоуэл Бэйли (США) +29,5 (0)
5.
Онджей Моравец (Чехия) + 30,7 (1)
6.
Красимир Анев (Болгария) + 33,5 (0)
7. Юлиан Эберхард (Австрия) + 35,3 (2)
8.
Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) + 38,4 (1)
9.
Симон Шемпп (Германия) + 40,0 (1)
10. Евгений Гараничев (Россия)
+ 45.1 (1)
11.
Антон Синапов (Болгария) +47,7 (0)
12.
Арнд Пайффер (Германия) + 48,2 (2)
13.Владимир
Илиев (Болгария) + 48,3 (1)…
21. Антон Шипулин (Россия) +
1.14,7 (3)…
49. Антон Бабиков (Россия) +
1.49,0 (3)…
69. Максим Цветков (Россия) +
2.33,4 (3)